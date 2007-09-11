Янукович будет ездить по Украине за счет Партии регионов

В предвыборных поездках по регионам премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, который с 12 сентября будет находиться в отпуске, будет использовать авиатехнику, автомобили и другие транспортные средства, которые законтрактованы и оплачены по рыночным ценам из фонда Партии регионов.

Об этом сообщается на персональном сайте В.ЯНУКОВИЧА со ссылкой на руководителя аппарата премьер-министра Сергея ЛЕВОЧКИНА.

“Премьер-министр не будет использовать транспортные средства Кабинета министров”, - сказал С.ЛЕВОЧКИН.

По его словам, с 12 сентября в отпуске будут находиться также все лица из аппарата премьер-министра, которые будут сопровождать его в поездках по областям Украины.