Янукович будет ездить по Украине за счет Партии регионов
15:05, 11 сентября 2007Политика
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В отпуск ушел и весь аппарат премьера
В предвыборных поездках по регионам премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, который с 12 сентября будет находиться в отпуске, будет использовать авиатехнику, автомобили и другие транспортные средства, которые законтрактованы и оплачены по рыночным ценам из фонда Партии регионов.
Об этом сообщается на персональном сайте В.ЯНУКОВИЧА со ссылкой на руководителя аппарата премьер-министра Сергея ЛЕВОЧКИНА.
“Премьер-министр не будет использовать транспортные средства Кабинета министров”, - сказал С.ЛЕВОЧКИН.
По его словам, с 12 сентября в отпуске будут находиться также все лица из аппарата премьер-министра, которые будут сопровождать его в поездках по областям Украины.
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