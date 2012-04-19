Азаров потратил материальную помощь на благотворительность

Материальную помощь, полученную в 2011 году, Премьер-министр Украины Николай Азаров потратил на приобретение эндопротезов для больной женщины, сообщает Правительственный портал.

«Певица Наталья М. (фамилия не называем из этических соображений) уже практически не могла передвигаться. Денег на протезы суставов у семьи не было. Дочь этой женщины обратилась за помощью к главе правительства. Как, кстати, многие другие обращаются к нему с проблемами, которые не могут решить самостоятельно. Премьер-министр помог», - от метили в пресс-службе.

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«Одну операцию украинские хирурги Натальи М. уже сделали. Она восстанавливается, может ходить с помощью палки и готовится ко второй операции. Прогноз положительный: женщина сможет ходить, воспитывать дочь», - сообщает прес-служба.

«Премьер-министр не собирался распространять информацию о благотворительный поступок, как и о других, толчком к которым стали обращения людей, например, призыв о помощи онкобольному девочке из Львова, размещенный на« Украинской правде ». Для Азарова это не вопрос пиара, а вопрос сострадания и совести», - отмечает пресс-служба КМУ.