Власенко подозревает, что сегодня «родится второй Киреев»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге возле помещения Харьковского областного апелляционного суда заявил журналистам защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко.

«Защита не заинтересована сегодня в отсрочке дела», - сказал Ю.Власенко, комментируя возможность перенесения предварительного заседания суда в связи с отсутствием Ю.Тимошенко.

По его словам, учитывая то, как судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев рассматривал «газовое дело», планы защиты Ю.Тимошенко могут быть нарушены.

«Если сегодня родится второй Киреев, то они не будут считаться с нашими планами», - сказал С.Власенко.