Томенко: Дата выборов, 28 октября, - день освобождения от захватчиков

Об этом он заявил сегодня, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко.

«Шанс существует и он абсолютно реальный», - сказал Н.Томенко. По его словам, он включает в себя стратегическую и тактическую составляющую. «Стратегически наши шансы базируются на настроениях общества, которое сегодня не воспринимает власть», - сказал Н.Томенко. Он напомнил, что, по разным оценкам, как минимум, две трети общества на сегодняшний день настроены против власти. «И оценочные показатели того, как общество будет голосовать за партии, показывает, что даже если оппозиция не будет на 100% успешной в мажоритарных округах, то сумма показателей по партийным спискам и мажоритарке дает основания нам надеяться, что будут набраны 226 голосов», - сказал политик.

В тоже время тактическая составляющая, по его словам, касается того, как оппозиция будет себя вести на выборах. «Если удастся сформировать максимально единый список в мажоритарных округах и максимально объединенный партийный оппозиционный список, и если те оппозиционные силы, которые не поддержат соответствующие договоренности, направят свою критику не на коллег по оппозиции, а на власть, то оппозиция будет иметь все шансы набрать большинство в будущем парламенте», - считает вице-спикер. По его убеждению, при условии такого настроения общества и правильной тактики работы демократическое парламентское большинство можно сформировать.

В то же время, Н.Томенко отметил, что сегодня все должны понимать две возможные альтернативы развития событий. «Первая – парламентское большинство, которое может сформировать оппозиция 28 октября, является предпосылкой того, что на президентских выборах 2015 года Виктор Янукович проигрывает, более того, это создает предпосылку возможных досрочных президентских выборов. Вторая альтернатива – если оппозиция проигрывает на выборах, то, что бы ни говорили разные политические революционеры и оптимисты, существует очень большой шанс того, что после такого поражения оппозиции у В.Януковича появляется шанс быть у власти, как минимум, до 2020 года, то есть переизбраться и на второй срок», - сказал Н.Томенко.

Поэтому, по его убеждению, оппозиция должна начать менять власть в 2012 году и завершить этот процесс в 2015, или же продлить ее существование до 2020 года. Н.Томенко также отметил, что «дата выборов – 28 октября – символическая и она вдохновляет, потому что это день освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков». «Поэтому, если мы будем настраиваться, что 28 октября – день освобождения Украины от захватчиков, то это будет стимулировать нас к более успешной избирательной работе», - сказал он.