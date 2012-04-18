Тюремщики: Тимошенко отказалась принимать участие в суде 19 апреля

Об этом УНИАН сообщили в Государственной пенитенциарной службе Украины.В частности, заявление написано на имя судьи Киевского районного суда Харькова Константина Садовского.

Ю.Тимошенко в заявлении указала, что уведомлением Киевского районного суда Харькова от 2 апреля 2012 года она была информирована о назначении на 10 часов утра 19 апреля предварительного рассмотрения уголовного дела №2310 по обвинению ее в совершении ряда преступлений. “Пользуясь своими правами, предусмотренными УПК Украины, прошу проводить предварительное заседание по вышеуказанному делу в мое отсутствие в связи с тяжелым состоянием моего здоровья”, - написала Ю.Тимошенко.

Государственная пенитенциарная служба также предоставила УНИАН ксерокопию заявления, собственноручно написанного Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, на 19 апреля запланировано предварительное судебное заседание по делу против Ю.Тимошенко относительно нарушений в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Вместе с тем немецкие врачи, которые проводили медосмотр Ю.Тимошенко, а также ее адвокаты заявляют, что состояние здоровья не позволяет экс-премьеру принимать участие в судебном заседании.