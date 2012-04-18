МИД Украины готовит ответ на подорожание американских виз

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

Он напомнил, что с 13 апреля этого года Государственный департамент США увеличил оплату за обработку заявлений на оформление неиммиграционных виз иностранным гражданам всех государств с визовым режимом въезда в США, включая Украину, из-за несоответствие стоимости этих виз фактическим расходам на их оформление. Речь идет об увеличении соответствующих ставок консульского сбора со 140 до 160 долларов США и из 150 до 190 долларов США в зависимости от типа неиммиграционной визы.

В то же время, напомнил А.Дикусаров, оплата за оформление отдельных категорий иммиграционных виз уменьшится.

По словам А.Дикусарова, в этой связи Министерством иностранных дел Украины сейчас прорабатываются вопросы относительно внесения соответствующих изменений в действующие тарифы консульского сбора за оформление виз гражданам США, с учетом принципа взаимности, предусмотренного правилами оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию, утвержденными постановлением Кабинета министров Украины от 1 июня 2011 года.

«Речь идет о паритетных подходах», - добавил А.Дикусаров.