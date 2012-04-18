МИД Украины готовит ответ на подорожание американских виз
Министерство иностранных дел Украины прорабатывает вопрос увеличения платы за оформление виз гражданам США.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.
Он напомнил, что с 13 апреля этого года Государственный департамент США увеличил оплату за обработку заявлений на оформление неиммиграционных виз иностранным гражданам всех государств с визовым режимом въезда в США, включая Украину, из-за несоответствие стоимости этих виз фактическим расходам на их оформление. Речь идет об увеличении соответствующих ставок консульского сбора со 140 до 160 долларов США и из 150 до 190 долларов США в зависимости от типа неиммиграционной визы.
В то же время, напомнил А.Дикусаров, оплата за оформление отдельных категорий иммиграционных виз уменьшится.
По словам А.Дикусарова, в этой связи Министерством иностранных дел Украины сейчас прорабатываются вопросы относительно внесения соответствующих изменений в действующие тарифы консульского сбора за оформление виз гражданам США, с учетом принципа взаимности, предусмотренного правилами оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию, утвержденными постановлением Кабинета министров Украины от 1 июня 2011 года.
«Речь идет о паритетных подходах», - добавил А.Дикусаров.