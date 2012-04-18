ГПУ ждет, пока Мельниченко сам к ним придет с пленками по Щербаню

В Генеральной прокуратуре Украины убеждены, что бывший майор Управления государственной охраны Николай Мельниченко сам обязан предоставить показания и доказательства, если ему что-то известно об обстоятельствах убийства народного депутата Украины Евгения Щербаня.

Об этом в комментарии УНИАН заявил начальник пресс-службы Генпрокуратуры Юрий Бойченко.

Напомним, 17 апреля Н.Мельниченко на своей странице в Фейсбуке заявил, что готов обнародовать записи, которые касаются убийства депутата и бизнесмена Е.Щербаня. Н.Мельниченко написал: “Если очень коротко - то так, в кабинете Кучмы об этом убийстве Щербаня говорили”. “Я готов предоставить всю имеющуюся у меня информацию в первую очередь сыну Щербаня, чтобы он знал правду об убийстве своего отца, какой бы она ни была. Также я готов предоставить эту информацию ГПУ, адвокатам Тимошенко", - сказал он.

Ю.Бойченко, в ответ на вопрос, будет ли просить ГПУ Н.Мельниченко предоставить эти записи следствию, сказал: «А зачем нам его о чем-то просить. Во-первых, он находится в международном розыске по уголовному делу, которое ведет СБУ, есть решение суда о его принудительной доставке в суд для избрания меры пресечения. Во-вторых, он, как гражданин Украины, обязан предоставить показания или доказательства, если ему что-то известно о совершении этого преступления».

«Каким образом, это уже его дело. И он его, вероятно, найдет», - сказал Ю.Бойченко.

Справка УНИАН. Депутат и бизнесмен Е.Щербань и его жена были убиты 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности, убийства экс-председателя Нацбанка Украины Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны и осуждены 8 человек.

В августе 2011 года первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин в интервью журналу "Фокус" заявил, что информация о причастности экс-премьера Юлии Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США в отношении Павла Лазаренко. П.Лазаренко проходил по делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня. Этим приговором бывший премьер-министр признан причастным к убийству этих людей.

4 апреля 2012 года на пресс-конференции сын Е.Щербаня Руслан Щербань заявил, что считает Ю.Тимошенко и П.Лазаренко причастными к убийству его отца, и призвал прокуратуру провести расследование.

Генпрокуратура сообщила, что проверит это заявление Р.Щербаня.

И Ю.Тимошенко, и П.Лазаренко отвергли эти обвинения и заявили, что не имеют никакого отношения к убийству Е.Щербаня.