Яценюка не пускают к Тимошенко, а выйти она не может

Встреча народного депутата, лидера партии «Фронт змін» Арсения Яценюка с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко в Качановский исправительной колонии сегодня не состоится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Качановской колонией сообщил журналистам начальник исправительного заведения Иван Первушкин.

Он напомнил, что сегодня к руководству колонии обратился А.Яценюк с просьбой выдать разрешение на встречу с Ю.Тимошенко. Он отметил, что и А.Яценюку, и Ю.Тимошенко было разъяснено, что свидание, в соответствии с законодательством, должно проходить в комнате для краткосрочных свиданий в административном корпусе.

Вместе с тем, по словам И.Первушкина, Ю.Тимошенко сказала, что не может самостоятельно добраться до комнаты для краткосрочных свиданий.

«Таким образом, свидание, скорее всего, не состоится. Все было сделано в рамках закона», - сказал И.Первушкин.

Как сообщал УНИАН, А.Яценюк обратился к генпрокурору с заявлением относительно встречи с Ю.Тимошенко в Качановской колонии.

В то же время в ГПУ заявили, что не имеют полномочий предоставить разрешение на встречу с Ю.Тимошенко. В Генпрокуратуре сказали, что обращаться за разрешением о встрече адвокаты, родственники, близкие и знакомые осужденных должны в Государственную пенитенциарную службу.

В свою очередь в Управлении ГПтСУ в Харьковской области А.Яценюку сказали, что решает вопрос допуска к Ю.Тимошенко начальник Качановской колонии, к которому народный депутат сегодня и прибыл. Как сказал А.Яценюк, он будет требовать разрешения встретиться с Ю.Тимошенко именно в камере, где она отбывает наказание.