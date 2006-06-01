Виталина Ющенко нашла дончан ”очень симпатичными”

Сегодня в Донецке дочь Президента Украины Виталина ЮЩЕНКО приняла участие в торжественной церемонии открытия сезона на Детской железной дороге, приуроченной к Международному дню защиты детей. Дочь Президента прибыла в Донецк вместе с двумя своими детьми.

Вместе с В.ЮЩЕНКО в церемонии открытия также приняли участие Генеральный директор "Укрзалізниці" Василий ГЛАДКИХ и начальник Донецкой железной дороги Николай ЛУХАНИН.

Кроме того, гости и руководство дороги открыли второй Всеукраинский слет юных железнодорожников.

Во время открытия детской дороги В.ЮЩЕНКО сказала, что впервые в Донецке и назвала дончан "очень симпатичными и приветливыми людьми".

Дочь Президента тепло поздравила всех с Международным днем защиты детей и поблагодарила работников железной дороги, что они учат детей профессии железнодорожника.

Дочери Президента сообщили, что ей, а также двум ее маленьким детям присвоили звание "Почетных пассажиров Детской железной дороги".

В.ЮЩЕНКО также сделала запись в книге почетных гостей детской дороги.

Затем В.ЮЩЕНКО приняла участие в церемонии вручения юным железнодорожникам подарков - мягких игрушек, конфет, мороженого.

После открытия дороги В.ЮЩЕНКО вместе с детьми и юными железнодорожниками проехала по станциям детской дороги, осмотрела экспонаты музея железной дороги, а также посетила концерт в честь праздника.