Турчинов: По делу ЕЭСУ не допросили ни гендиректора, ни главбуха

Члены фракции «БЮТ-Батькивщина» планируют принять участие в судебном заседании в Харькове 19 апреля по делу относительно корпорации ЕЭСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов.

«Я думаю, что не только наша фракция, но и другие народные депутаты, безусловно, будут поддерживать Юлию Тимошенко, где бы она ни находилась, в данном случае - в Харькове», - сказал он.

По словам А.Турчинова, рассмотрение нового дела Ю.Тимошенко, которое касается деятельности ЕЭСУ, является очередным политическим заказом Администрации Президента.

«Но самое большое возмущение вызывает то, что они не смогли найти разумных обвинений по тому делу, которое было закрыто двумя палатами Верховного Суда», - сказал он.

А.Турчинов отметил, что Генеральная прокуратура обвиняет Ю.Тимошенко в том, что она якобы давала незаконные указания руководству ЕЭСУ, хотя в то время была народным депутатом. «Есть показания главного бухгалтера и генерального директора ЕЭСУ, и они четко подтверждают, что никаких преступных указаний Юлия Владимировна им не давала», - сказал он.

При этом А.Турчинов добавил, что прокуратура настолько спешила с этим делом, что ни главный бухгалтер, ни генеральный директор допрошены не были. «Ссылаясь на несуществующих свидетелей, они сфальсифицировали дело», - заявил А.Турчинов.

По его убеждению, если в Украине есть правосудие, то дело будет судом возвращено в прокуратуру. «Единственное, что может решить судья, это закрыть это дело и вернуть все эти фальшивые бумажки в Генеральную прокуратуру», - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли Ю.Тимошенко присутствовать на судебном заседании, А.Турчинов напомнил, что независимые врачи подтвердили тот факт, что она самостоятельно не может передвигаться.

«Поэтому я не представляю, как ее будут на носилках привозить в суд», - отметил А.Турчинов.

По его словам, несмотря на неудовлетворительное состояние Ю.Тимошенко, никто судебный процесс не собирается переносить.

Как сообщал УНИАН, 29 марта прокуратура Харьковской области направила в Киевский райсуд Харькова уголовное дело относительно ЕЭСУ.

Предварительное слушание дела назначено на 19 апреля. Ю.Тимошенко по делу ЕЭСУ будет судить 36-летний судья Константин Садовский.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн. грн., хищения и покушения на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более чем 25 млн. грн. налога на добавленную стоимость, в служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн. подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы утаивания валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ