Дело Тимошенко по ЕЭСУ направили в суд

Прокуратура Харьковской области сегодня направила в Киевский районный суд Харькова уголовное дело относительно деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины", возбужденное в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин.

Он заметил, что по делу утвержден обвинительный приговор.

По словам прокурора, во время следствия была доказана вина Ю.Тимошенко в 5 эпизодах: два эпизода уклонения от уплаты налогов, эпизод об организации завладения государственными средствами в особо крупных размерах, эпизод о покушении на завладение государственными средствами в особо крупных размерах, служебный подлог.

Все эпизоды касаются событий, произошедших на протяжении 1997-1998 гг.

Г.Тюрин подчеркнул, что защита Ю.Тимошенко избрала тактику привлечения дополнительных защитников с тем, чтобы затянуть процесс.

По мнению прокурора, передача уголовного дела в отношении Ю.Тимошенко в суд является законной. «Я пришел к выводу, что при наличии всех обстоятельств есть основания считать, что стороны обвинения и защиты использовали право на ознакомление с материалами уголовного дела и дело может быть направлено в суд», - сказал Г.Тюрин.

Он заметил, что после направления дела в суд предварительное слушание в соответствии с законодательством должно быть назначено на протяжении 10 дней (30 дней в особо сложных случаях). «Я думаю, что эти сроки не будут затягиваться», - сказал Г.Тюрин.

Он сказал, что начало судебного процесса будет открытым.

Защитник Ю.Тимошенко народный депутат Украины Сергей Власенко, который присутствовал на пресс-конференции, отметил, что его подзащитная в 1997-1998 гг. не работала в корпорации ЕЭСУ, поэтому обвинения в отношении нее являются незаконными.