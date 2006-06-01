Самая толстая собака в мире (фото)
11:51, 01 июня 2006Политика
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Хозяева кормили ее пивом и пончиками
В штате Аризона хозяева кормили собаку пивом и пончиками. Теперь она весит в 3 раза больше нормы и проходит реабилитацию в центре охраны животных.
Так как она практически не в состоянии ходить, она занимается плаваньем, и уже сбросила более трех килограмм, передает «blog.e-r.com.ua».
К сожалению, вес этого хвостатого любителя пончиков достоверно не известен.
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