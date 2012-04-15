Азаров: за роскошь в наше трудное время нужно платить большие деньги

"Нужно заставить почувствовать, что за роскошь в наше трудное время нужно платить большие деньги" – сказал он в интервью телеканалу ICTV.

Премьер объяснил свое решение на прошлом заседании Кабмина отправить законопроект о налоге на роскошь на доработку тем, что некоторые его положения затронули не только богатых людей, но и средний класс.

"Основная идея была в том, чтобы богатые поделились с бедными, не средний класс, а именно богатые... но то, что было предложено в законопроекте затрагивает очень большой слой людей", - подчеркнул Азаров.

Глава правительства убежден в том, что законопроект будет доработан и отправлен в парламент и будет принят Верховной Радой.

"Мы будем использовать политический авторитет президента, который настаивает на этом законе, и будем использовать политический вес правительства и продавливать этот закон" - цитирует Украинская правда.