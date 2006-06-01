На Днепре в Киеве водолазы ищут затонувший катер

На Днепре в Киеве водолазы вторые сутки ищут затонувший катер.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

В частности, по данным пресс-службы, у 00:30 29 мая в Киеве в районе акватории стройплощадки Воскресенско-Подольского мостового перехода через Днепр теплоход “Риверест-2” (флаг Украина, судовладелец ООО “Столичная судоходная компания”) следовал вверх по течению с пассажирами на борту. При этом неустановленное маломерное судно (за предположением, катер типу РМ-376, регистрационный номер УНА-7218, судовладелец ДП “Мостоотряд №73” с дежурным мотористом-матросом на борту) навалилось на носовую часть теплоходу, после чего, вероятно, затонувший.

31 мая катер “Путевой-151” проводил поиск вероятно исчезнувшего маломерного судна. На протяжении дня водолазами государственного коммунального предприятия „Плес” были проведены 5 погружений под воду. 1 июня поисковые работы продолжаются.

***От начала года на водных объектах Украины погибли 319 людей, из них 46 детей.