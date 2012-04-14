Усадьба Мурашко все еще в центре скандала

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

«Я возмущен тем, что Киевсовет выступает на стороне так называемого инвестора. Ведь из-за того, что инвестор до сих пор владеет землей, на которой расположены возвращенные в судебном порядке здания – исторические памятники, как незаконно предоставленные в свое время этим компаниям, община лишена возможности реставрировать и ремонтировать эти памятники. А задержка с ремонтом хотя бы на несколько месяцев приведет к окончательному разрушению этих исторических объектов”, - подчеркнул А.Бригинец.

По его убеждению, Киевсовет в указанной ситуации должен как можно скорее проиграть это дело и вернуть земли общине.

Депутат напомнил, что решением суда дома на ул. Малой Житомирской, 12-а, 12-б и 14, 14-а, 14-б (Усадьба Мурашко), которые находятся в охранной зоне ансамбля сооружений Софийского собора и являются памятниками культурного наследия, возвращены в муниципальную собственность, но земли под ними принадлежат компаниям, которые еще недавно владели упомянутыми домами: ООО «Пантеон-Инвест» и ООО «Вестинга». Более того, суд первой инстанции относительно земли принял решение в интересах разрушителей. По словам депутата, киевская власть фактически подарила застройщику почти 0,5 га земли в нескольких шагах от Майдана Незалежности, продав ее по не слишком высокой цене – 14 млн. грн.

«Указанные владельцы земельных участков должны не только вернуть земли общине, но и даже не рассчитывать на возвращение денег. Эти средства должны быть потрачены на реставрацию исторических памятников, которые находятся в ужасном состоянии именно по вине этих компаний. Надеюсь, что по возвращении земли упомянутые деньги киевская власть сможет использовать хотя бы для частичного восстановления домов-памятников», - выразил надежду А.Бригинец.

Он также проинформировал, что заседание Апелляционного хозяйственного суда по делу об отводе земельных участков под домами, которые киевлянам известны как Усадьба Мурашко, на ул. Малой Житомирской, 12-а, 12-б и 14, 14-а, 14-б, перенесено на 10 мая 2012 года в связи с неявкой ответчиков – компаний, владеющих землей под упомянутыми зданиями. По мнению главы комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра Бригинца, это затягивание времени.

А.Бригинец заявил, что будет требовать привлечь руководителей компаний к уголовной ответственности по ст. 298 Уголовного кодекса Украины за преднамеренное уничтожение, разрушение или повреждение памятников - объектов культурного наследия.