Тюремщики отрицают, что получили 500 пасхальных куличей от "Батькивщины"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службе Украины.

Как говорится в сообщении, каждое пенитенциарное учреждение Харьковского региона готово открыто принять в качестве благотворительной помощи от любых организаций пасхальные куличи для осужденных. Однако по состоянию на 17.00 13 апреля никакие заявки о предоставлении благотворительной помощи в Качановскую исправительную колонию (№54) не поступали, подчеркнули в пенитенциарной службе.

Кроме того, говорится в сообщении, согласно распоряжению руководства Управления ГПтС в Харьковской области, в каждой из исправительных колоний в регионе в своих пекарнях осужденные готовят пасхальные куличи и другие кушанья для празднования Пасхи.

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Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-секретарь Харьковской облорганизации «Батькивщины» Юлия Германова проинформировала, что активисты парторганизации передали в Качановскую колонию, в которой отбывает наказание экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, благотворительную помощь от общественных организаций в виде 500 пасхальных куличей.

По ее словам, персонально для Ю.Тимошенко от харьковской «Батькивщины» активисты передали большую корзину с 7 пасхальными куличами.

Ю.Германова отметила, что всю благотворительную помощь и передачу для Ю.Тимошенко в колонии приняли.