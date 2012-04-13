Аваков передает привет украинской власти из Италии

Об этом он сказал в телефонном комментарии Lb.ua.

Как отмечает издание, по отношению к А.Авакову нынешнее решение римского суда беспрецедентно - три четверти текста самого документа занимает описание и обоснование фактов политических преследований в современной Украине. В данной связи суд постановил отпустить А.Авакова без всяких условностей и ограничений, в том числе – без домашнего ареста.

В беседе с Lb.ua А.Аваков, кроме прочего, отметил, что соответствующее решение суда фактически блокировало ордер Интерпола (на его розыск) на территории Италии.

Отвечая на вопрос о том, намерен ли он обращаться с просьбой о предоставлении ему политического убежища, А.Аваков сказал: "Соответствующее решение выносит тот же суд. Учитывая сложившиеся обстоятельства, логично предположить: в случае обращения с тематическим запросом убежище будет предоставлено".