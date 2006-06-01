Дочь Ющенко едет в Донецк раздавать бесплатное мороженое

Сегодня в Донецк приедет дочь Президента Украины Виктора Ющенко Виталина.

Как стало известно "Острову" из достоверных источников, она примет участие в торжествах, посвященных открытию сезона на детской железной дороге, приуроченного к Международному Дню защиты детей.

В торжествах вместе с дочерью Президента примет также участие гендиректор «Укрзалізниці» Василий Гладких и начальник Донецкой железной дороги Николай Луханин.

На торжествах детям будут бесплатно раздавать мороженое и угощать напитками.