Сегодня - Международный день защиты детей.

Этот день был установлен в ноябре 1949 года решением сессии Международной демократической федерации женщин. Первый Международный день защиты детей был проведен в 1950 г.

В Украине по случаю праздника состоятся благотворительные акции и мероприятия.

В частности, сегодня в 14.00 в помещении Центрального почтамта (ул. Крещатик, 22) Международный благотворительный фонд „Украина 3000”, председателем Наблюдательного совета которого является Екатерина ЮЩЕНКО, проведет центральное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей – торжественное отправление Манифеста ответственности правительствам стран и председателям международных неправительственных организаций.