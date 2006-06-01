Андрей Шевченко подписал контракт с ”Челси”

Футболист сборной Украины Андрей ШЕВЧЕНКО подписал соглашение с лондонским "Челси". Контракт рассчитан на четыре года. Об этом сообщил поздно вечером в среду официальный сайт чемпионов Англии, передает NEWSru.

Сам А.ШЕВЧЕНКО заявил, что переход в "Челси" - это вызов для него. "Я думаю, что сейчас самое удачное время, чтобы присоединиться к лондонцам. И я очень рад, что руководство "Челси" уладило все вопросы о трансфере до начала чемпионата мира в Германии", - цитирует "Спорт-Экспресс" слова теперь уже бывшего форварда итальянского "Милана".

Ранее в среду сообщалось, что 29-летний украинский нападающий вылетел в британскую столицу для обсуждения деталей контракта с лондонским "Челси". Согласно сообщению сайта "аристократов", А.ШЕВЧЕНКО в среду прошел медицинское обследование и согласовал все личные вопросы, связанные с переходом в лондонский клуб.

После подписания контракта форвард сборной Украины присоединится к своей национальной сборной, которая завершает подготовку к стартующему 9 июня в Германии чемпионату мира по футболу.

Как сообщал УНИАН, в минувшую пятницу А.ШЕВЧЕНКО подтвердил, что покидает итальянскую команду и отправляется в Лондон. 29-летний укранский форвард сообщил об этом после встречи с вице-президентом "Милана" Адриано ГАЛЛИАНИ. "Я ухожу по семейным обстоятельствам, - сказал А.ШЕВЧЕНКО после беседы. - Это не проблема плохих взаимоотношений или денег".

А.ШЕВЧЕНКО женат на американке, и они хотят, чтобы их сын Джордан имел возможность как следует выучить английский. "Я не говорю по-английски, моя жена не говорит по-украински, - сказал Шевченко. - Наш единственный общий язык - итальянский. Английский язык - это единственная возможность донести до наших детей нашу любовь к ним".