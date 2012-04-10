И. о. начальника Лукьяновского СИЗО отстранили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил прокурор г. Киева Анатолий Мельник.

«После выхода в эфир 2 апреля передачи на ТВі (в которой рассказывалось об условиях содержания арестованных и злоупотреблениях персонала – УНИАН) по поручению генерального прокурора сразу прокуратура города Киева начала проверку по всем фактам, которые там изложены… По моему указанию руководству пенитенциарной службы в Киеве и Киевской области сегодня отстранен руководитель СИЗО от исполнения служебных обязанностей на период проверки», - сказал А.Мельник.

Он отметил, что проверки продлятся до 13 апреля, и по ее результатам столичная прокуратура будет определяться, возбуждать ли уголовное дело.

По словам прокурора Киева, в данное время проводится активная проверка Лукьяновского СИЗО специально созданной группой следователей, в частности они опрашивают всех лиц, содержащихся в СИЗО, лиц, которые отправлены в колонию для отбывания наказания, а также лиц, освобожденных из-под стражи, а следовательно, не зависят от персонала СИЗО. После проверки «будет принято решение в отношении работников и руководства СИЗО».

А.Мельник заверил, что проверка ведется объективно. «Я могу гарантировать объективность проведения проверки и объективность принятия решения», - отметил он.

При этом А.Мельник отметил, что Киевской следственный изолятор был предметом постоянного надзора со стороны прокуратуры как в прошлом году, так и в этом, в частности, органы прокуратуры неоднократно готовили и направляли соответствующие письма в адрес как руководства СИЗО, так и руководства Государственной пенитенциарной службы относительно создания надлежащих условий содержания арестованных и привлечения к ответственности работников СИЗО по фактам злоупотреблений.

Также прокурор заверил, что в отношении журналиста ТВі Константина Усова, который был автором резонансного сюжета о Лукьяновском СИЗО, прокуратурой Киева проверка не проводилась и не проводится. А.Мельник уточнил, что журналиста лишь приглашали в прокуратуру и просили сообщить, знает ли он еще о каких-то фактах злоупотреблений со стороны работников СИЗО, кроме тех, которые изложены в сюжете.