Яценюк: из-за решения КС оппозиция переформатирует список мажоритарщиков

Лидер партии «Фронт Змін», народный депутат из фракции НУ-НС Арсений Яценюк отмечает, что в связи решением Конституционного Суда относительно запрещения одновременного баллотирования в народные депутаты от партии и в мажоритарном округе оппозиция переформатирует единый список своих кандидатов в мажоритарных округах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

«Решение Конституционного Суда опять остановило процесс формирования единого списка мажоритарных кандидатов», - отметил А.Яценюк.

Он напомнил, что новый закон о парламентских выборах осенью прошлого года поддержали более 300 народных депутатов, и Президент Украины Виктор Янукович подписал его.

«А затем, когда они поняли, что они подписали, и поняли, что данный закон обеспечивает честные выборы, Президент дал указание Конституционному Суду отменять планомерно те нормы закона, которые не устраивают Партию регионов», - считает А.Яценюк.

В то же время он выразил убеждение, что оппозиция, несмотря на отмену некоторых норм закона, все равно договорится о баллотировании единых кандидатов в мажоритарных округах, наблюдателей и вообще победит на выборах.

«Но я могу сказать, что решение (КС) направлено против оппозиции», - сказал А.Яценюк.

При этом он добавил, что сейчас оппозиции придется переформатировать весь свой список кандидатов-мажоритарщиков.

Как сообщал УНИАН, сегодня Конституционный Суд Украины обнародовал принятое 5 апреля решение по делу относительно конституционности положений части пятой статьи 52, абзаца второго части десятой статьи 98, части третьей статьи 99 Закона Украины „О выборах народных депутатов Украины“.

Согласно решению КС, одно и то же лицо не может одновременно баллотироваться в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательных округах на выборах в Верховную Раду.