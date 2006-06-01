ЕБРР будет ”вливатть” в Украину все больше денег

Инвестиции Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине в 2006 году могут составить более 550 млн. евро, сообщил директор ЕБРР в Украине Камен ЗАХАРИЕВ.

"Мы расширяем сферы нашей деятельности. Новые инвестиции банка, если все получится, могут составить 550-600 млн", - сказал К.ЗАХАРИЕВ вчера.

Как сообщает Газета.Ру, при этом он напомнил, что по итогам минувшего года Украина вышла на второе место (после России) по объему инвестиций ЕБРР. "Для Украины это означает, что она становится одной из ключевых стран для инвестиций банка", - заявил К.ЗАХАРИЕВ.

По его словам, в текущем году ЕБРР намерен открыть кредитную линию на 100 млн. дол. для украинских банков, которые будут кредитовать проекты в сфере энергосбережения. При этом он посетовал, что подготовка муниципальных проектов банка в сфере тепло- и водоснабжения продвигается медленно из-за несовершенства законодательства. "Мы не всегда требуем увеличения тарифов. Но в долгосрочной перспективе тарифы должны быть самоокупаемыми, иначе невозможно будет осуществлять инвестиции в этот сектор, и это будет пагубно для Украины", - отметил К.ЗАХАРИЕВ.