Кернес попросил матпомощь при доходах в 6 миллионов

Согласно декларации, которая опубликована на сайте Харьковского горсовета, общая сумма совокупного дохода Кернеса за 2011 год составила 6,3 миллиона гривен. Основными статьями дохода указаны получение дивидендов и процентов. Зарплата Кернеса составила 126 тысяч гривен. Кроме того, харьковский мэр получил еще и материальную помощь от государства в размере 22 тысяч гривен. О доходах семьи ничего не сказано.

Ни земли, ни дома ни квартиры у Кернеса нет. Зато есть два автомобиля – Porsche Cayenne 2003 года и Mercedes Benz 2009 года.

Кроме того, на счету в банке у Кернеса лежит 382,5 тысяч гривен.