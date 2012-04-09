Кернес попросил матпомощь при доходах в 6 миллионов
18:29, 09 апреля 2012Политика
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Мэр Харькова Геннадий Кернес подал свою декларацию о доходах за 2011 год.
У Кернеса нет ни квартиры, ни дома, фото УНИАН
Согласно декларации, которая опубликована на сайте Харьковского горсовета, общая сумма совокупного дохода Кернеса за 2011 год составила 6,3 миллиона гривен. Основными статьями дохода указаны получение дивидендов и процентов. Зарплата Кернеса составила 126 тысяч гривен. Кроме того, харьковский мэр получил еще и материальную помощь от государства в размере 22 тысяч гривен. О доходах семьи ничего не сказано.
Ни земли, ни дома ни квартиры у Кернеса нет. Зато есть два автомобиля – Porsche Cayenne 2003 года и Mercedes Benz 2009 года.
Кроме того, на счету в банке у Кернеса лежит 382,5 тысяч гривен.
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