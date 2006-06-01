ГАИ-шники не узнали Червоненко, теперь они об этом пожалеют

Глава Запорожской облгосадминистрации Евгений ЧЕРВОНЕНКО обвинил 4 сотрудников ГАИ в использовании служебного положения для личного обогащения и обратился к начальнику УМВД Украины в Запорожской области Виктору ОЛЬХОВСКОМУ с требованием провести служебное расследование в отношении госавтоиспекторов, злоупотребления которых он лично выявил. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Запорожской облгосадминстрации.

По данным пресс-службы, поводом для обращения губернатора к начальнику облУВД стало то, что несколько дней назад Е.ЧЕРВОНЕНКО стал свидетелем того, как четверо сотрудников ГАИ на въезде на мост Преображенского останавливали престижные иномарки. «Губернатор отметил, что сотрудники госавтоинспекции «работают» без служебных жетонов и обязательных для патрулирования светоотражающих жилетов, а также то, что они проводят свой «рейд» не на автомобиле госавтоинспекции. На вопрос губернатора о том, что происходит, правоохранители ответили, что проводят операцию «Перехват»: разыскивают 2 угнанные «Таврии». Однако в результате обращения главы области к оперативному дежурному выяснилось, что в тот день ни одной информации об угоне «Таврий» не поступало, операция «Перехват» не объявлялась, а сотрудники ГАИ, с которыми Е.ЧЕРВОНЕНКО общался у моста Преображенского, должны были в это время проводить патрулирование в совсем другом месте», - рассказали в пресс-службе, отметив, что губернатор расценил данный факт как откровенное использование служебного положения для организации циничного вымогательства. «Я возмущен таким откровенным использование служебного положения для организации циничного вымогательства и вынужден обратиться к начальнику УМВД Украины в Запорожской области Виктору ОЛЬХОВСКОМУ с требованием провести служебное расследование по данному факту и дать должную оценку работникам, которые позорят звание инспектора ГАИ», - заявил Е.ЧЕРВОНЕНКО.

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