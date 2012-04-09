Тюремщики заявляют, что состояние Иващенко - не критическое

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы.

«Государственная пенитенциарная служба Украины напоминает, что 6 апреля (в прошлую пятницу) комиссией из числа специалистов Минздрава и ГПтС Украины был проведен медицинский осмотр заключенного В.Иващенко. По результатам осмотра врачами сделан вывод, что В.Иващенко в стационарном лечении за пределами Киевского СИЗО не нуждается, общее состояние заключенного врачами признано удовлетворительным», - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что «сегодня утром врачами медико-санитарной части Киевского СИЗО вновь проведен медосмотр В.Иващенко, по результатам которого врачи констатировали, что состояние здоровья заключенного, по сравнению с результатами предыдущего медицинского осмотра, не ухудшилось. Кроме того, согласно заключению врачей, состояние его здоровья позволяет принимать участие в судебном заседании».

В 9.55 часов В.Иващенко отбыл из Киевского СИЗО для участия в судебном заседании.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Печерский районный суд Киева был вынужден отложить до понедельника, 9 апреля, начало судебных прений по уголовному делу по обвинению В.Иващенко из-за его отказа принимать участие в судебном заседании в связи с резким ухудшением состояния здоровья – усилением боли в позвоночнике.

Сегодня, 9 апреля, утром В.Иващенко из-за неудовлетворительного состояния здоровья не смог покинуть медчасть Киевского СИЗО для того, чтобы конвой доставил его на заседание Печерского райсуда Киева. Суд сегодня дважды объявлял перерыв в заседании по рассмотрению дела В.Иващенко.

Позже В.Иващенко под конвоем на носилках доставила в суд скорая помощь, а заседание по его делу было перенесено из здания Печерского районного суда Киева, расположенного на улице Гайцана, в здание по улице Крещатик.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации Госпредприятия Минобороны «Феодосийский судо-механический завод».

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.