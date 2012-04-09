Клюев и Захарченко ведут переговоры в Москве

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев и министр внутренних дел Виталий Захарченко проводят переговоры со своими российскими коллегами в Москве.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил источник в дипломатических кругах.

По словам собеседника агентства, украинские чиновники прибыли в Москву сегодня утром на одном самолете.

«Предполагается, что А.Клюев и В.Захарченко в первой половине дня проведут переговоры с главой МВД России Рашидом Нургалиевым, а после обеда с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым», - сказал он.

При этом источник не сообщил перечень вопросов, которые планируется обсудить на переговорах.

Подход к прессе по итогам переговоров не запланирован. Предполагается, что сегодня А.Клюев и В.Захарченко вернутся в Киев.

Вместе с тем, в Аппарате СНБОУ УНИАН не подтвердили и не опровергли эту информацию.