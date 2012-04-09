Клюев и Захарченко ведут переговоры в Москве
12:26, 09 апреля 2012Политика
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Украинские чиновники прибыли в Москву сегодня утром на одном самолете.
|Андрей Клюев планирует в Москве встретиться с Патрушевым
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил источник в дипломатических кругах.
По словам собеседника агентства, украинские чиновники прибыли в Москву сегодня утром на одном самолете.
«Предполагается, что А.Клюев и В.Захарченко в первой половине дня проведут переговоры с главой МВД России Рашидом Нургалиевым, а после обеда с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым», - сказал он.
При этом источник не сообщил перечень вопросов, которые планируется обсудить на переговорах.
Подход к прессе по итогам переговоров не запланирован. Предполагается, что сегодня А.Клюев и В.Захарченко вернутся в Киев.
Вместе с тем, в Аппарате СНБОУ УНИАН не подтвердили и не опровергли эту информацию.
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