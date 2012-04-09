Литвин «сдал», что депутаты прошлую неделю просачковали

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и глав комитетов парламента.

«Нужно работать немного на общее дело. Выборы выборами, а работа является работой», - отметил В.Литвин.

Он подчеркнул, что на заседании ряда комитетов собиралось очень мало народных депутатов, заседания многих комитетов не состоялись.

По словам спикера, на заседаниях «в значительной мере занимались тем, что рассказывали, какая плохая власть и ее составная часть – Верховная Рада Украины».

В.Литвин сообщил, что за неделю работы в комитетах рассмотрены «аж 14 вопросов», и практически не рассмотрен ни один законопроект с целью подготовки его к рассмотрению на пленарных заседаниях во втором чтении.