Литвин «сдал», что депутаты прошлую неделю просачковали
12:22, 09 апреля 2012Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин сообщил, что народным депутатам, которые не принимали участия в работе парламентских комитетов на прошлой неделе, не зачтут рабочие дни.
|Владимир Литвин возмущается, что депутаты не ходят на работу
«Нужно работать немного на общее дело. Выборы выборами, а работа является работой», - отметил В.Литвин.
Он подчеркнул, что на заседании ряда комитетов собиралось очень мало народных депутатов, заседания многих комитетов не состоялись.
По словам спикера, на заседаниях «в значительной мере занимались тем, что рассказывали, какая плохая власть и ее составная часть – Верховная Рада Украины».
В.Литвин сообщил, что за неделю работы в комитетах рассмотрены «аж 14 вопросов», и практически не рассмотрен ни один законопроект с целью подготовки его к рассмотрению на пленарных заседаниях во втором чтении.
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