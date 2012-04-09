Тимошенко предлагает повесить на нее убийство Майкла Джексона

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», она заявила: «Когда Янукович дал поручение начинать против меня политические репрессии, я шутила, что скоро они меня обвинят в убийстве. Сейчас моя шутка стала реальностью. Можно было бы сколько угодно иронизировать по поводу попыток Генеральной прокуратуры каким-то диким образом привязать ко мне убийство Евгения Щербаня. Можно было бы саркастически злословить также о моей причастности к гибели Майкла Джексона или Витни Хьюстон. Можно было бы... Но не стоит. Потому что такие правила диктатуры: она смешна и страшна в то же время. И всё меньше и меньше людей в стране смеются над новым диктатором, потому что это смех сквозь слезы».

«Бессмысленной является привязка меня к делу Щербаня – это абсурд. Абсурд - он абсурд и есть. Он не подлежит анализу, не может быть обжалован или высмеян. Он – по ту сторону морали, порядочности, человечности, здравого смысла. Противостоять этому абсурду - дело не благодарное и бесперспективное, потому что это потусторонность, зазеркалье, антимир», - заявила Ю.Тимошенко.

Она выразила веру в то, что «люди хорошо понимают, какими гнилыми нитями сшито это дело, кому оно выгодно и насколько абсурдно. К счастью, мои, с позволения сказать, оппоненты своим «интеллектуальным» подходом к этому заказу четко демонстрируют всю абсурдность, ничтожность и нелепость процесса».

Как заметила Ю.Тимошенко, она прекрасно знает «эту власть, ее характер, нрав, подлость, коварство. Я знаю, что они с удовольствием и без тени сомнения переступят через любые моральные пороги, чтобы уничтожить человека, который не согласен с их господством в стране. Но я никогда не прощу, что в этот позорный сценарий втянули сына человека, который погиб. Для него это действительно трагедия, а не основание для пресс-конференции или заявления. Взять и вытянуть на публику ребенка, заставить спекулировать его на памяти погибшего отца... Я не знаю, где берутся такие чудовища, в чьих головах рождаются такие планы... Нельзя так делать. Нельзя. Независимо от уровня ненависти к политическому оппоненту, несмотря ни на что».

Ю.Тимошенко выразила надежду, что «сын Евгения Щербаня поймет, как подло и низко его использовали, и больше так не будет делать. Потому что это уже вопрос высшей моральной компетенции. Тот, кто будет оценивать когда-то его жизнь на этой земле, живут не в «Межигорье».

Справка УНИАН. Депутат и бизнесмен Е.Щербань и его жена были убиты 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало свыше 20 эпизодов, в частности, убийства экс-главы Нацбанка Украины Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны и осуждены восемь человек.

В августе 2011 года первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин в интервью журнала "Фокус" заявил, что информация о причастности Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США в отношении экс-премьера Павла Лазаренко. П.Лазаренко проходил по делу в качестве заказчика убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня. Этим приговором бывший премьер-министр признан причастным к убийству этих людей.

4 апреля на пресс-конференции в УНИАН сын Е.Щербаня Руслан Щербань заявил, что считает Ю.Тимошенко причастной к убийству его отца, и призвал прокуратуру провести расследование.

Генпрокуратура сообщила, что проверит это заявление Р.Щербаня.