На Банковой говорят, что время до подписания Договора с ЕС надо использовать с умом

Время до подписания Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом необходимо использовать для подготовки разных отраслей национальной экономики к работе в условиях зоны свободной торговли с ЕС, заявляет руководитель Управления по вопросам европейской интеграции Администрации Президента Украины Евгений Перелигин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в интервью телеканала ТВі он сказал: «Соглашение открывает большие возможности, которыми нужно воспользоваться. Для этого Украине нужно подготовиться. Прежде всего - в части зоны свободной торговли, чтобы наши товары были конкурентоспособными на европейском рынке».

Как отметил Е.Перелигин, речь идет о необходимости производства качественной национальной продукции, которая, будучи конкурентной в Евросоюзе, также сможет легче попадать на другие рынки. «Не нужно тратить попусту время… Уже сейчас нужно готовиться», - отметил руководитель Управления по вопросам европейской интеграции АПУ.

Е.Перелигин обратил внимание на то, что благодаря Соглашению об ассоциации Украина сможет принимать участие во многих программах ЕС (которых сейчас более 30). Кроме того, он назвал позитивным решение Евросоюза о предоставлении Украине длительного переходного периода для адаптации к нормам ЕС.

Наиболее важной для Украины, по мнению Е.Перелигина, является та часть Соглашения, в которой Украина берет на себя обязательство применять европейское законодательство.

«Есть огромный перечень европейских норм, директив, законов, которые мы с помощью ЕС берем на себя обязательство применить в Украине и сделать их частью национального законодательства», - отметил он.