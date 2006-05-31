Жовтяк посоветовал главному правоведу Ющенко читать Конституцию

Евгений ЖОВТЯК, который обжалует в Киево-Святошинском районном суде Киевской области Указ Президента Виктора ЮЩЕНКО о своем освобождении от должности председателя Киевской облгосадминистрации, настаивает на полной законности и конституционности таких действий. Тем самым он категорически возражает советнику Президента, руководителю Главной службы правовой политики Секретариата Президента Николаю ПОЛУДЕННОМУ, который сегодня на брифинге выразил мнение о том, что “должности, определенные в Конституции, являются политическими и на них не распространяется возможность обжалования увольнений в общих судах”. Об этом Е.ЖОВТЯК заявил в интервью УНИАН.

Очень досадно, отметил Е.ЖОВТЯК, что “главный советник Президента по правовым вопросам, давая Президенту советы, руководствуется не Конституцией, а своими домыслами. Ведь каждому студенту младших курсов юридических факультетов в Украине известно о решении Конституционного Суда от 7 мая 2002 года по “Делу о подведомственности актов о назначении или освобождении должностных лиц”. Этим решением Конституционный Суд поставил точку в дискуссиях о том, имеют ли право чиновники, чьи должности являются политическими, обращаться в суды общей юрисдикции в случае, если по их мнению имело место нарушение их конституционных прав, в частности, права на труд. Суд сделал однозначное заключение: имеют.”

“Таким образом, говорит Е.ЖОВТЯК, или главный правовед Президента делает вид, что не знает о решении Конституционного Суда, или сознательно игнорирует его. В обоих случаях он делает позицию Президента проигрышной, и этому не может быть оправданий”.

Как известно, Президент В.ЮЩЕНКО подписал Указ об освобождении Е.ЖОВТЯКА 24 мая. Причины освобождения в Указе названы не были. Перед этим Кабинет министров сделал представление Президенту о необходимости освобождения Е.ЖОВТЯКА за “ухудшение отдельных показателей социально-экономического развития Киевской области”. Е.ЖОВТЯК с этим категорически не согласился, настаивая на том, что такого ухудшения нет, больше того Киевская область заняла первое место среди областей Украины по итогам первого квартала этого года. После появления президентского Указа, Е.ЖОВТЯК подал иск в Киево-Святошинский райсуд, и тот остановил действие Указа до рассмотрения дела по существу. В среду Н.ПОЛУДЕННЫЙ заявил, что тот же Киево-Святошинский суд на следующий день отменил решение об остановке президентского Указа по заявлению Министерства юстиции. Сам Е.ЖОВТЯК во время появления Указа находился на больничном после хирургической операции.