Иващенко жаловался на боль в позвоночнике - ему померяли температуру

Государственная пенитенциарная служба Украины информирует, что после заявления бывшего в.и.о. министра обороны Украины Валерия Иващенко в суде об ухудшении состояния его здоровья в Киевский СИЗО прибыла комиссия специалистов Минздрава и ГПтС Украины для проведения медицинского осмотра заключенного.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПтС Украины, по результатам осмотра врачами сделано заключение, что подсудимый В.Иващенко в стационарном лечении за пределами Киевского СИЗО не нуждается.

Состояние здоровья В.Иващенко продолжает находиться под динамичным контролем медперсонала Киевского СИЗО.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Печерский районный суд Киева был вынужден отложить до понедельника, 9 апреля, начало судебных дебатов по уголовному делу по обвинению бывшего в.и.о. министра обороны Украины В.Иващенко из-за его отказа принимать участие в судебном заседании в связи с резким ухудшением состояния здоровья – усилением боли в позвоночнике.