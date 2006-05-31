Госпитализирован активист УНА, державший голодовку в Днепропетровске

Сегодня в городскую больницу №16 госпитализирован активист партии Украинская национальная ассамблея Игоря ПРЯДКО, который 24 мая приковал себя наручниками к дверям Днепропетровского горсовета и объявил голодовку, протестуя против решения городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального в областном центре.

Как сообщил УНИАН представитель городской организации УНА, 23-летнего И.ПРЯДКО от горсовета забрала карета “скорой помощи” после того, как голодающий потерял сознание.

В то же время, перед Днепропетровским горсоветом продолжается акция протеста против этого решения депутатов – на площади установлено 12 палаток, в том числе агитационных, с символикой Блока Юлии Тимошенко, Украинской консервативной партии и УНА. Над палатками реют партийные флаги и лозунг “Требуем отменить антиконституционное решение городского совета!”.

Как сообщал УНИАН, 24 мая депутатское большинство Днепропетровского городского совета 77 голосами “за” приняло решение о предоставлении русскому языку статуса регионального на территории города.