Срок экс-министру Тимошенко регионал называет предостережением всем

Осуждение бывшего министра охраны окружающей природной среды Украины Георгия Филипчука к трем годам лишения свободы за превышение служебных полномочий должно стать предостережением всем чиновникам.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии народного депутата от Партии регионов, первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимира Олийныка по поводу решения Соломенкского райсуда Киева, согласно которому Г.Филипчук был приговорен за превышение власти и должностных полномочий во время заключения соглашения с юридической фирмой о предоставлении Минприроды консультаций во время рассмотрения спора в международных юридических институтах по поводу расторжения соглашения, заключенного между правительством и компанией Vanco International ltd. о разработке шельфа Черного моря.

«В соответствии с требованиями статьи 19 Конституции Украины, устанавливается правовой порядок в государстве – никого нельзя заставлять делать то, что не предусмотрено законодательством, а органы государственной власти и местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основе, в пределах полномочий и в способ, предусмотренные Конституцией и законами Украины. Так вот, в данном случае произошло превышение служебных полномочий, и суд установил этот факт и дал ему правовую оценку, признавая бывшего министра виновным», - объяснил В.Олийнык.

«Это еще раз свидетельствует о том, что те, кто пребывает на высоких должностях, всегда должны помнить: нельзя превышать полномочия и нельзя самочинно присваивать себе полномочия, не предусмотренные законом», - отметил народный депутат.

В.Олийнык также заметил, что в данном случае превышение служебных полномочий бывшим министром экологии нанесло ущерб государству. «Действия бывшего министра привели к тому, что государству был нанесен ущерб, были нарушены национальные интересы», - заявил он.

Парламентарий напомнил, что статья 365 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за превышение служебных полномочий и по которой был осужден бывший министр, служит предостережением для всех лиц, работающих в органах власти.

«Когда представители оппозиции требовали избавиться от этой статьи, они не учли того факта, что все социологические данные свидетельствовали, – нельзя исключать эту статью, она является предостережением для всех, кто при власти. И данное судебное решение является очень показательным уроком для всех бывших, нынешних и будущих чиновников: нельзя превышать полномочия, поскольку это является нарушением закона, это всегда будет бить по национальным интересам и всегда будет караться в соответствии с законом», - резюмировал В.Олийнык.