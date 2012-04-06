Кличко призывает депутатов открыть списки избирателей

Лидер политической партии «УДАР» Виталий Кличко обращается к народным депутатам Украины всех фракций с инициативой внести изменения в избирательное законодательство Украины относительно публичного обнародования списков избирателей, которые проголосовали на избирательных участках. Об этом говорится в заявлении партии «УДАР», переданном УНИАН.

В партии подчеркивают: нужен особый контроль относительно дня голосования, ведь все хорошо помнят случаи, как в списки избирателей включали умерших или несуществующих людей, использовали другие технологии для фальсификации волеизъявления.

Такая инициатива вызвана, в том числе, и негативным опытом внеочередных выборов Обуховского городского председателя и выборов в другие органы местного самоуправления, когда от наблюдателей поступали многочисленные сигналы о том, что на участки приходили люди, не имевшие регистрации, но все равно получали бюллетени.

«Мы уже видели новые технологии власти, которая разрешила голосовать гражданам Украины, не проживающим на тех территориях, где проходят выборы. Такое голосование искажает результаты волеизъявления местной общины», – говорится в заявлении партии.

«Если в избирательное законодательство внесут такие изменения, это сделает невозможным применение так называемых «синих свитеров», повысит ответственность членов избирательных комиссий. В частности, заставит их постоянно помнить о том, что за неправомерную выдачу избирательных бюллетеней гражданам Украины, которые не проживают на территориях, где проходят выборы, члены комиссий будут нести уголовную ответственность. Потому что организаторы и участники фальсификаций, как правило, избегают такой ответственности», – отмечают в партии.

Учитывая то, что «УДАР» не представлен в украинском парламенте, в партии надеются на поддержку коллег из демократического лагеря и готовы присоединиться к юридической проработке такого законопроекта.