Луценко: А Вовка и кормить не нужно, он в сторону прокуроров и смотрит

Такое мнение Ю.ЛУЦЕНКО высказал в эксклюзивном интервью УНИАН, комментируя факт возобновления уголовного дела против С.Вовка.

"Это еще раз подтверждает, что я был прав, когда говорил о том, что экс-министра внутренних дел судит судья, против которого возбуждено уголовное дело. Поэтому судья Сергей Вовк, рассматривая дела Луценко, Иващенко и других, имеет четкий выбор: удовлетворить бред Генпрокуратуры или сесть самому. Посадят ли судью Вовка? Не знаю, но очень сомневаюсь – в ГПУ еще столько грязных дел! А Вовка теперь и кормить не нужно, он только в сторону прокуроров и смотрит", - сказал Ю.Луценко.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Верховный Суд Украины в связи с нововыявленными обстоятельствами отправил на новое судебное рассмотрение уголовное дело, возбужденное за вынесение неправосудных решений судьей Печерского районного суда Киева С.Вовком.

Таким образом, было отменено постановление Голосеевского районного суда и постановление Апелляционного суда столицы, которыми была отменено и подтверждена правомерность отмены возбуждения уголовного дела в отношении С.Вовка. Дело повторно будет рассматривать Голосеевский райсуд Киева.