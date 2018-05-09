Луценко: Мои слова о том, что центр украинской мафии в Межигорье, оценили в 4 года тюрьмы

В декабре 2010 года Юрия Луценко арестовали, в частности, и за “говорливость” – за общение с прессой, за отстаивание собственной позиции. Экс-министру тогда инкриминировали давление на следствие – якобы он своими интервью УНИАН и “Зеркалу недели” порочил следственные органы. С тех пор минуло 467 дней. Именно столько Луценко находится за решеткой Лукъяновского СИЗО. И хотя в настоящее время невозможно вживую услышать меткие, острые и остроумные высказывания непревзойденного оратора Луценко, он не перестает говорить с украинцами. Он пишет письма из тюрьмы и продолжает давать интервью.

Юрий Луценко ответил на вопросы УНИАН.

В ПЕРВЫЙ РАЗ УКРАИНУ ПЕРЕД ВНЕШНИМ МИРОМ ПРЕДСТАВЛЯЛ ПОЛИТИЧЕСКИЙ УЗНИК

Юрий Витальевич, на днях к вам наведались гости из Европы. Как прошла встреча с представителями ПАСЕ?

Действительно, за последние дни у меня состоялись встречи с представителями ПАСЕ и Freedom Hоuse. Очень символично, что при этом меня пригласили сесть за стол напротив гостей, а передо мной поставили два флажка – Украины и ООН. Так что, наверное, это впервые Украину представлял политический узник. При ощутимой международной изоляции официальной украинской власти – это признак.

На каком языке вы общались?

Общались через переводчиков, поскольку на встрече присутствовал руководитель СИЗО. После официальной части я имел возможность направленно пообщаться с гостями на английском языке.

Какой основной мессидж вы им пытались донести?

В целом речь шла о проблемах украинского правосудия, а с докладчиками ПАСЕ мы также поговорили об угрозах свободным выборам и политическим процессам в украинской оппозиции. Мой основной мессидж – украинская судебная система и органы прокуратуры являются инструментами Администрации президента, через которые реализовываются антиконституционные политически мотивированные заключения политических оппонентов Януковича.

Я обратил внимание на то, что обещания украинской власти улучшить ситуацию через изменение Уголовно-процессуального кодекса – иллюзия. Если мой арест грубо нарушил действующий УПК (согласно которому менять подписку о невыезде на арест можно только при попытке побега) и действующую Конституцию (по которой каждый имеет право не признавать себя виновным, не давать показания прокуратуре и может свободно общаться с прессой), то что остановит карательную систему режима от нарушения нового УПК?

Следовательно, выходом я вижу лишь создание реального независимого судопроизводства. Один из путей для этого – законодательное закрепление нормы об освобождении от должности судей, прокуроров и следователей в случае признания Европейским судом допущенных нарушений прав человека в конкретном процессе. Это – путь реальной очистки системы и минимизации телефонного права Администрации президента.

Я также ответил на разные вопросы делегаций об условиях моего содержания, возможные юридические пути выхода из тупика политических репрессий и тому подобное.

МЕНЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЕРЕВЕЛИ В ПОТЕМКИНСКУЮ КАМЕРУ ГОСТИНИЧНОГО ТИПА

Вам экстренно улучшили условия жизни в СИЗО. Надолго ли?

458 дней я провел в камере, которую Оксфордская энциклопедия тюрем определяет как тюрьму запугивания ХІХ века. 28 марта, благодаря международному интересу к делам украинских политзаключенных, меня действительно перевели в камеру гостиничного типа. Здесь нормальное освещение, деревянные кровати, стол, шкафы для посуды и книг, полноценный санузел и известный из ГПУ-шных телеклипов «переходящий чайный сервиз Тимошенко».

Обо всем этом мошенничестве я, конечно, рассказал обеим делегациям. Обратил даже внимание на новый линолеум, который положили в коридоре ровно до показушной камеры. Дальше – обычная столетняя грязь еще царской тюрьмы, где «улучшение нашей жизни уже сегодня» не действует.

Делегация ПАСЕ просила показать ту камеру, где я, как и другие тысячи людей, содержался, а после отказа в потемкинско-совковых играх не участвовала.

После отъезда международных наблюдателей вас опять переведут в старую камеру?

Об этом же меня спрашивали и гости из ПАСЕ. Но я не знаю ответа. Да и не очень обращаю внимание на внешние условия.

Хочу подчеркнуть: я никогда не жаловался на условия моего содержания, в Лукъяновском СИЗО есть камеры значительно хуже. Проблема в другом. Я оспариваю в Европейском суде по правам человека не условия, а незаконность ареста. И уверен, что выиграю этот иск.

СМИ пишут, что новую камеру, в которую вас перевели, всю ночь ремонтировали узники. Что Вам об этом известно?

Могу лишь подтвердить это.

Как сейчас ваше самочувствие? Лечить вас до сих пор не начали?

Здесь ситуация неизменна. В прошлом году я четыре месяца требовал обследования. В итоге в сентябре это было сделано и специалисты Минздрава постановили мой диагноз и четко написали о необходимости лечение Луценко в условиях стационарного профильного лечебного заведения.

С того времени меня «лечат» бесконечными комиссиями, которые подтверждают диагноз и прописывают медицинские средства в виде пилюль но-шпы, валерианы, креона, дуспаталина и тому подобное.

Я не хочу публично жаловаться на свое состояние здоровья, могу лишь сказать, что боли не проходят и я хотел бы иметь конкретного врача с конкретным планом лечения.

Ваша жена говорит, что к вам не доходят продукты, только лук. Как вы выходите из ситуации с больным желудком и печенкой, если тюремщики «предусмотрительно» выдавали вам «для лечения» панкреатита сало и кильку?

Ирина говорила, что в первые два месяца заключения передачи не доходили. Но недобросовестный сайт переврал это предложение, а тюремщики тут же обнародовали опровержение.

С марта прошлого года я получаю продуктовые передачи в рамках дозволенного: сыр, йогурты, фрукты, овощи, рыбу, каши, отварное мясо. Поэтому «завтраки туриста», как я называл паек из сала и кильки, при вывозе в суд возвращал «турфирме».

Часто ли вам дают возможность видеться с семьей: сыновьями, женой, братом?

Жена – мой официальный и лучший защитник. Согласно этому статусу она имеет возможность бывать у меня ежедневно, кроме выходных. И несмотря на все мои просьбы отдохнуть, приходит поддержать меня каждый день. С сыновьями вижусь раз в месяц, общаюсь через стекло по телефону. Не хватает, конечно, возможности обнять их, похлопать по плечу, поцеловать.

НА ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ОППОЗИЦИЯ ВЫИГРАЕТ ВЫБОРЫ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ

Чего вам больше всего не хватает в неволе?

При любом антураже тюрьма – это неволя. Самое большое унижение для свободного человека – это зависимость от мстительности пигмеев.

Здесь недостает не комфорта, не еды или Интернета. Здесь отнимают свободу действий, общения. В конечном итоге – жизнь. Пытаюсь компенсировать это свободой мыслей и высказывания. Вообще – это большая роскошь для многих и по ту сторону решеток.

Вы говорили, что вашу квартиру и машины ваших родных описали. Что в настоящее время с вашим имуществом? Приходили ли уже к семье государственные исполнители?

До решения Апелляционного суда приговор, в частности и в части конфискации имущества, не вступил в силу.

Ваша жена думает, что Яценюку выгодно, чтобы вы сидели. В то же время сейчас БЮТ и «Фронт Змин» якобы вышли на финишную прямую в вопросе объединения. Что вы думаете об этом объединении?

Я предлагаю рассматривать эти слова Ирины как эмоциональную реакцию избирателя, уставшего от бесконечной болтовни оппозиционеров. Я считаю, что песенка об объединении оказалась непристойно длинной. Если мечтать о победе, то уже пора объединиться и начать говорить не о межпартийных отношениях, а об изменениях в жизни людей. Как лидер «Народной самообороны» я это сделал и ожидаю более широкого объединения на базе «Батькивщины».

Но объединение не является заключительным действием оппозиции. Она должна предложить обществу альтернативу – Программу евроремонта. Нельзя ограничиваться лозунгом освобождения Тимошенко или Луценко, нужно говорить об освобождении бизнеса, СМИ, судов, а в итоге – об освобождении страны!

Верите ли вы в способность договориться о единых кандидатах в мажоритарных округах?

Это – ключевой вопрос выборов. То, что оппозиция и в объединенном, и в раздробленнном формате выиграет по пропорциональной системе – несомненно.

Расчет Партии регионов – на притягивание открытых и замаскированных сторонников в мажоритарных округах. Противостоять запланированной кампании «чики-пики» с использованием подкупа, запугиваний и фальсификаций может лишь единый центр организованного избирательного процесса, сформированный из оппозиционных партий, и единые кандидаты оппозиции на местах.

В условиях отдельного от «Батькивщины» и «Фронта змин» похода «Удара» это сделать тяжело, но возможно. Как все еще возможно и договориться о единых кандидатах, ведь действительно достойных, авторитетных и верных людей на местах не так уже и много.

Я не думаю, что можно провести полноценные праймериз, о которых говорит Виталий Кличко. Но провести общие социологические исследования с целью определения самого сильного кандидата в отдельных, несогласованных округах – не проблема.

Главное – избежать избрания «гнилых яблок», которые за небольшой отрезок времени могут испортить весь урожай оппозиции.

А как вы оцениваете решение Кличко идти самостоятельно в парламент?

Думаю, что Арсений Яценюк абсолютно прав, когда говорит о жизненной важности победы демократических сил в Киеве. Поэтому я выступаю за поддержку единого кандидата на должность городского председателя столицы.

Уже зная о решении Виталия Кличко идти в Верховную раду самостоятельно, я в независимости от этого предлагаю создать объединение демократических сил для киевских выборов (вплоть до единого списка кандидатов в депутаты горсовета хотя бы и на базе «Удара»), что даст возможность обеспечить победу единому кандидату Виталию Кличко. Иначе – обухов на головы всех, кто найдет причины идти на выборы отдельно.

ПР НАИВНО ПРИКРЫВАЕТСЯ ПОДЦЕНЗУРНЫМ ТЕЛЕВИДЕНИЕМ И ДУМАЕТ, ЧТО ЛЮДИ НИЧЕГО НЕ ВИДЯТ

Ваша защита надеется, что во время рассмотрения апелляции вас выпустят прямо в зале суда. Вы разделяете такие оптимистичные прогнозы?

Мои защитники работают с правом десятки лет. Поэтому они выражают свое виденье с правовой точки зрения.Я же – политик, и даю оценку с точки зрения политических процессов. Поэтому я не являюсь оптимистом, ведь политика в стране Януковича не имеет ничего общего ни с правом, ни даже со здравым смыслом. Все подчинено лишь желанию удержаться при власти для продолжения ограбления страны.

Рассмотрение вашей апелляции, назначенное на 15 мая, совпало по времени с датой кассации Юлии Тимошенко. Верите ли в такую случайность? Если нет, то какая цель этого совпадения?

Я думаю, что совпадение в дате – случайно, но план как можно скорее завершить политические процессы – очевидный. Наконец даже самые тупые во властной команде поняли, что это не только путь в бездну с точки зрения внутренней политики, но и причина сверхсурового контроля за украинскими событиями со стороны Запада.

Сладкое чувство мести стало ценой страха неминуемой расплаты и неудобства для откровенного мародерства, которое является их главной целью. Именно для того, чтобы снять напряжение в Украине и за рубежом, была отдана команда завершить суды.

Как показала комедия социальных инициатив президента, расчет делается на смену декораций: кризис преодолен, золотые унитазы установлены, можно увеличить прожиточный минимум на 16 гривен.

Есть такой бородатый анекдот, когда к старому холостяку, который беззаботно голышом жарит яичницу на кухне, вдруг заходит соседка. Мужчина испугавшись хватает кастрюлю и закрывает причинное место. Дама ему говорит: «А я знаю, о чем ты сейчас думаешь!» - «О чем?» - спрашивает зардевшийся мужчина. «Ты думаешь, что в этой кастрюле есть дно!» - смеется женщина.

Так и наша дорогая Партия регионов наивно прикрывается подцензурным телевидением и думает, что люди не видят возбуждения властных лгунов и воров.

Если вы выиграете дело в Европейском суде, вас автоматически должны выпустить на волю? Может ли быть такое, что Украина не прислушается к решению Евросуда?

Нет, выигрыш дела в Европейском суде по правам человека дает лишь возможность обращения в Верховный Суд для пересмотра решения. Власть всячески будет затягивать это, надеясь окончательно закончить мое дело в Апелляционном суде, который сделает отмену ареста виртуальным вопросом.

Но есть одно “но”. Подтверждение незаконности моего ареста будет означать подтверждение преступных действий тех, кто подписывал постановление о моем аресте (а это первый заместитель Генпрокурора Кузьмин и следователь ГПУ Войченко), кто принимал соответствующее постановление суда (судьи Пилаева, Бец, Лашевич), кто отклонял мои одиннадцать ходатайств об изменении незаконно избранной меры пресечения (прокуроры Лобань, Зинченко, Клименко, судьи Вовк, Медушевская. Царевич).

Реакция на это обстоятельство станет проверкой «на вшивость» всех тех, кто пускает мыльные пузыри пропаганды и заверяет мир в законопослушности украинской власти. Президент будет иметь прекрасную возможность не словом, а делом доказать это, уволив всех, кто нарушил права Луценко и законы Украины.

Почему дело на судью Сергея Вовка снова возобновили, как только он посадил вас? Какие перспективы будут у него? Думаете, представителя Фемиды тоже осудят?

Это еще раз подтверждает, что я был прав, когда говорил о том, что экс-министра внутренних дел судит судья, против которого возбуждено уголовное дело. Поэтому судья Сергей Вовк, рассматривая дела Луценко, Иващенко и других, имеет четкий выбор: удовлетворить бред Генпрокуратуры или сесть самому.

Посадят ли судью Вовка? Не знаю, но очень сомневаюсь – к ГПУ еще столько грязных дел! А Вовка теперь и кормить не нужно, он только в сторону прокуроров и смотрит.

ЭТА ВЛАСТЬ МОЖЕТ ПРЕОДОЛЕТЬ КОРРУПЦИЮ ЛИШЬ ПУТЕМ СУИЦИДА

Содокладчики ПАСЕ шокированы заявлением Константина Грищенко о том, что Украина может не выполнять рекомендации организации. Говорят, эта встреча просто затмила весь их визит. Значит ли это, что вероятность применения санкций против украинской власти выросла?

Уважаемые! Тема санкций против Украины – не моя тема. Я убежден, что нам не стоит надеяться лишь на внешнюю помощь, давление или санкции, а делать свою домашнюю работу самим. Проголосовав за самостоятельность, украинская общественность получила не только права, но и обязанности, ответственность за свою страну.

Легче держать фигу в кармане при поклоне нынешним властным упырям. Очень комфортно перенести ответственность с себя на кого-то в ленивом ожидании, что «Запад нам поможет». «Наша жизнь состоит из поступков свободы и несвободы», - говорил австрийский философ Штейнер. Поэтому и демократию, и благосостояние, и личное и национальное достоинство мы должны получить сами. Благодаря друзей из свободного мира за советы и поддержку, конечно.

Президент Янукович в каждом выступлении рассказывает, как он активно борется с коррупцией. В то же время Freedom House отмечает ухудшение ситуации с коррупцией в Украине. «Бизнес-магнаты подозреваются в получении прибылей от тесных связей с топ-политиками. Виктор Янукович сам стал де-факто владельцем огромной недвижимости за пределами Киева, что вызвало подозрения в нелегальных прибылях», - сказано в документе. Что вы по этому поводу думаете?

Я уже говорил о том, что эта власть может преодолеть коррупцию лишь путем суицида. А мои слова о том, что центр украинской мафии – в Межигорье, были услышаны и оценены в четыре года заключения. Я от них не отказываюсь.

СМИ пишут, что Партия регионов наняла пиарщиков для генпрокурора Рената Кузьмина. Спасут ли имидж украинской прокуратуры и власти в целом западные технологи?

У Партии регионов – горе от бабла. Она почему-то считает, что если приобрести флюгер, то ветер будет дуть в заданном ими направлении.

Но именно по движению выброшенных денег становится еще более очевидным направление ветра. В нашем случае этот ветер – на север, к ретросталинизму как форме государственного управления. И визуально, и ментально, и профессионально место Кузьмина именно там, в системе Вышинского-Берии, а не на Би-Би-Си.

Над интервью работала Анна Ященко