Медведько вынес выговоры трем областным прокурорам

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО по результатам заседания расширенной коллегии Генпрокуратуры предложил привлечь к дисциплинарной ответственности прокурора Киева, Киевской и Волынской областей за существенные недостатки и просчеты в организации прокурорского надзора за соблюдением земельного законодательства.

Кроме того, прокурорам Автономной Республики Крым, Одесской, Львовской и Кировоградской областей указано на ненадлежащее ведение досудебного следствия, волокиту в расследовании уголовных дел по фактам нарушения земельного законодательства.