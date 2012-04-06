США помогут наблюдателям на выборах в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон Теффт вчера на пресс-конференции в Виннице.

«Мы, как и в предыдущие годы, будем оказывать поддержку и помощь организациям, которые осуществляют наблюдение за выборами, местным организациям, таким как «ОПОРА» и другим», - сообщил дипломат.

Он отметил, что знает о том, что правительство Украины пригласило наблюдателей миссии ОБСЕ для осуществления наблюдения за выборами, и убежден, что это произойдет.

«Мы всегда представителей посольства направляем по регионам Украины и они тоже приобщаются к миссии наблюдения за выборами. Я не знаю, будет ли заграничный наблюдатель американцем или англичанином, итальянцем, но, я уверен, что в Виннице будут наблюдатели из иностранных миссий», - сказал Дж.Теффт. Он также добавил, что «если мне на то время разрешат выехать из Киева, я с удовольствием приехал бы в Винницу.