Студентов, клеивших листовки о Януковиче, оштрафовали

Как сообщает издание Херсонского отделения Комитета избирателей Украины «Политическая Херсонщина», таким образом суд согласился с выводами милиции о том, что студенты расклейкой политических листовок совершили административное правонарушение.

По информации издания, заседание суда состоялось 28 марта. Об этом сообщил заместитель прокурора области Андрей Терно в официальном ответе на обращение представителей общественности.

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Как сообщал УНИАН, 29 февраля текущего года в Херсоне сотрудники патрульной службы задержали двух студентов 5-го курса ХНТУ А.Пушного и А.Бардачева, которые расклеивали листовки политического содержания.

1 марта против этих студентов было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

По результатам досудебного следствия, 19 марта Следственный отдел Днепровского РО ХГУ УМВД Украины в Херсонской области принял постановление о закрытии уголовного дела по ст 6 пт 2 УПК Украины (за отсутствием состава преступления).

22 марта были составлены административные протоколы в связи с совершением студентами административного правонарушения, наказание за которое предусмотрено ст. 173-1 КУАП (распространение неправдивых слухов, способных вызвать панику или нарушения общественного порядка).

27 марта в Киеве, и еще в 19 городах Украины прошла всеукраинская акция в поддержку херсонских студентов "Милиция - хватит клеить молодежь!".