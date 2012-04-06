Студентов, клеивших листовки о Януковиче, оштрафовали
Студенты 5-го курса Херсонского национального технического университета (ХНТУ) Андрей Пушнов и Артем Бардачев решением Днепровского районного суда г. Херсона были оштрафованы на 221 грн «за распространение неправдивых слухов, которые могли вызвать панику среди населения».
Как сообщает издание Херсонского отделения Комитета избирателей Украины «Политическая Херсонщина», таким образом суд согласился с выводами милиции о том, что студенты расклейкой политических листовок совершили административное правонарушение.
По информации издания, заседание суда состоялось 28 марта. Об этом сообщил заместитель прокурора области Андрей Терно в официальном ответе на обращение представителей общественности.
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Как сообщал УНИАН, 29 февраля текущего года в Херсоне сотрудники патрульной службы задержали двух студентов 5-го курса ХНТУ А.Пушного и А.Бардачева, которые расклеивали листовки политического содержания.
1 марта против этих студентов было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
По результатам досудебного следствия, 19 марта Следственный отдел Днепровского РО ХГУ УМВД Украины в Херсонской области принял постановление о закрытии уголовного дела по ст 6 пт 2 УПК Украины (за отсутствием состава преступления).
22 марта были составлены административные протоколы в связи с совершением студентами административного правонарушения, наказание за которое предусмотрено ст. 173-1 КУАП (распространение неправдивых слухов, способных вызвать панику или нарушения общественного порядка).
27 марта в Киеве, и еще в 19 городах Украины прошла всеукраинская акция в поддержку херсонских студентов "Милиция - хватит клеить молодежь!".