Турчинов говорит, что ГПУ занимается черным пиаром против оппозиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом он заявил, комментируя заявление Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки о незаконности закрытия дела против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко в 2005 году.

«Вместо того, чтобы бороться с преступностью, Генеральная прокуратура вопреки законам и Конституции продолжает преследовать политических оппонентов режима», - заявил А.Турчинов.

Он отметил, что его удивил тезис В.Пшонки о поручении тогдашнего Президента Украины Виктора Ющенко члену Партии регионов, экс-прокурору Святославу Пискуну закрыть дело в отношении Ю.Тимошенко. «Во-первых, по-видимому, вся страна знает, какие отношения были между Ющенко и Тимошенко, и ни у кого нет сомнений, что Ющенко никогда не поддерживал Юлию Владимировну», - подчеркнул А.Турчинов.

«С другой стороны, генпрокурор не рассказал, кто звонил по телефону или кто жал на судей двух палат Верховного Суда? Это более 50 человек, которые тоже принимали решение о законности закрытия дел в отношении Ю.Тимошенко», - сказал А.Турчинов.

Он констатировал, что в последнее время ГПУ «превратилась в агитационную бригаду, которая занимается исключительно грязным черным пиаром против оппонентов власти». А.Турчинов также добавил, что в ГПУ «уже забыли, когда последний раз занимались другими конституционными задачами, которые стоят перед этим органом».

Как сообщалось, генеральный прокурор В.Пшонка сегодня заявил, что бывший генеральный прокурор С.Пискун закрыл уголовные дела в отношении Ю.Тимошенко, касавшиеся расследования деятельности компании ЕЭСУ, по просьбе тогдашнего Президента Украины В.Ющенко.