Редакция крымского еженедельника увольняется в полном составе

"С работы ушли все 12 членов коллектива: главный редактор, его заместитель, корреспонденты, дизайнер, верстальщики, корректоры и редактор сайта", - сказано в заявлении коллектива, которое передано УНИАН.

Журналисты утверждают, что перебои с выплатой зарплаты начались с декабря 2011 года. "Так, декабрьскую мы получили только к концу января. В настоящее время задолженность составляет два месяца, не выплачены февральская и мартовская зарплата", - сказано в заявлении.

По информации его авторов, руководство юридического лица - "Издательский дом "Гуру" - и учредители издания - лидеры крымской организации "Батьківщини" Андрей Сеченко и Людмила Денисова - не объясняют коллективу причины происходящего.

Работники написали заявление 2 апреля, потребовав расторгнуть трудовые договоры, уволить их с 5 апреля без двухнедельной отработки "на основании невыполнения обязательств работодателем" и отдать трудовые книжки.

Журналисты утверждают, что директор "Издательского дома "Гуру" Людмила Журавлева отказалась визировать заявления, поэтому их повторно подали 4 апреля по почте. "В коллективе заявляют, что, несмотря на позицию менеджмента, являются уволенными с сегодняшнего дня, то есть, с 5 апреля, согласно поданным заявлениям", - сказано в сообщении "Событий".

Сотрудники редакции намерены также подать заявления в прокуратуру и контролирующие органы.

В комментарии журналистам Л.Денисова и А.Сенченко назвали действия журналистов саботажем и "происками" политических конкурентов.

Учредители издания говорят также, что долг по зарплате составляет не два месяца, а несколько недель.

Действия журналистов "Событий" Л.Денисова и А.Сенченко связывают с приближающимися выборами.

Крымский общественно-политический еженедельник "События" выходит с декабря 2005 года по пятницам.