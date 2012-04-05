В четверг, 12 апреля, в Торгово-промышленной палате Украины (Киев, ул. Большая Житомирская, 33), состоится круглый стол “Постоянные эффективные закупки в Украине”, организованный проектом USAID ЛИНК.

Начало круглого стола - в 10:00, регистрация - в 9:30.

Цель круглого стола – обсудить, каким образом система государственных закупок может способствовать достижению Украиной важных целей ее устойчивого развития (охраны окружающей среды, энергоэффективности, уменьшения вредных выбросов, развития малого бизнеса, соблюдения стандартов условий труда и тому подобное), рассмотреть практические примеры из Украины и других стран, определить, как цели устойчивого развития могут найти свое отображение в Стратегии развития системы государственных закупок Украины.

Принять участие в работе круглого стола приглашены правительственные чиновники, которые имеют отношение к вопросам государственных закупок, социально-экономического развития и защиты окружающей среды, членов ТПП Украины, а также представителям частного сектору, организаций гражданского общества, других заинтересованных лиц.

Для обсуждения предложены такие вопросы:

"Постоянные закупки" и их значение для Украины.

"Зеленые закупки":

"Зеленые закупки" как инструмент повышения энергоэффективности в Украине.

Разработка стандартов "зеленого строительства" в Украине: роль государственных закупок.

Содействие развитию "чистого производства" с помощью зеленых закупок.

Государственные закупки и социально-экономическая политика:

Государственные закупки как средство содействия развитию малого и среднего бизнеса: международный опыт и возможности его применения в Украине.

Социальная ответственность предприятий и правительства.

Контакты для аккредитации представителей СМИ:

Тел: (044) 425-47-47.

Эл. почта procure@linc.com.ua

*** Проект Агентства США по международному развитию (USAID) "Локальные инвестиции и национальная конкурентоспособность" (ЛИНК) является специализированным проектом в сфере экономического развития, который имеет целью усилить конкурентоспособность регионов и территорий через усовершенствование регуляции предпринимательской деятельности, повышение производительности предприятий, увеличение стратегических инвестиций со стороны инновационно-ориентированных фирм, укрепление отраслевой кооперации, эффективный рынок земли и усовершенствования национального законодательства в поддержку этих составляющих частей усиления конкурентоспособности. Работа проекта сосредоточена на создании и внедрении стратегических планов повышения конкурентоспособности в экономических регионах по всей стране, содействии развитию конкретных региональных секторов промышленности, которые имеют большую вероятность достижения успеха, и реформировании законодательной базы для обеспечения беспрепятственной торговли, рациональных государственных закупок, земельной реформы и регуляторной эффективности.

Уже почти пятьдесят лет – через Агентство США по международному развитию (USAID) – американский народ оказывает экономическую и гуманитарную помощь разным странам мира. В Украине поддержка со стороны USAID сосредоточена на трех направлениях: здравоохранение и социальные превращения, экономический рост, а также демократия и управление. Начиная с 1992 года, USAID предоставил техническую и гуманитарную помощь Украине на сумму 1,6 млрд. долларов. Дополнительную информацию о программах USAID в Украине можно получить в отделе связей с общественностью USAID по телефону: +38 (044) 492-7101 или на сайте проекта.