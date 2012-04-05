Иващенко просит назначить экспертизу его здоровья

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство было заявлено им сегодня во время заседания Печерского райсуда Киева по его делу.

В.Иващенко напомнил, что неоднократно обращался в суд и Генеральную прокуратуру Украины относительно необходимости проведения лечения в связи с обострением у него болезни позвоночника. Он отметил, что в СИЗО нет возможности проводить нормальное лечение и, несмотря на это, не предоставляется возможность получить надлежащую медицинскую помощь вне пределов СИЗО.

В.Иващенко напомнил, что неоднократно проводились медицинские обследования относительно состояния его здоровья вне пределов СИЗО, и эти обследования подтверждали ухудшение его самочувствия.

«Я обращаюсь к суду с ходатайством назначить проведение судебно-медицинской экспертизы по обследованию состояния моего здоровья и выяснения физической возможности полноценно принимать участие в судебном процессе и судебном заседании», - отметил он.

Кроме того, В.Иващенко попросил суд рассмотреть вопрос относительно возможности, с точки зрения состояния его здоровья, изменить меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку это исключает свободный доступ к медицинской помощи.