Ровенские атомщики боятся соседства с птицами

Как сообщили УНИАН в управлении информации РАЭС, эта проблема актуальна особенно в период гнездования птиц, которые часто выбирают места для гнездования на электроопорах пристанционных узлов энергоблоков, на высоковольтных линиях электропередач, на высотных зданиях АЭС.

Специалисты АЭС считают, что такое соседство птиц и атомщиков угрожает не только жизни пернатых, но и может привести к серьезным сбоям в работе электрооборудования атомной станции. На станции проанализировали воздействие птиц на электрооборудование Ривненской АЭС с 1988 по 2011 год и приняли решение приобрести оборудование, которое бы минимизировало их воздействие на безопасную и стабильную работу энергоблоков. Это так называемые противопосадочные устройства и биоакустический отпугиватель птиц производства американской фирмы. Сейчас устройство проходит опытную эксплуатацию на ограниченном участке - в районе порталов и опор пристанционного узла энергоблока №3.

Как отметили на АЭС, механизм работы отпугивателя довольно простой: с определенной периодичностью он издает звуки хищных птиц. Программа сама выбирает, какие звуки и с каким интервалом имитировать. Устройство абсолютно безопасно как для птиц, так и для людей. Уже в этом сезоне количество гнезд в зоне покрытия отпугивателя по сравнению с предыдущими годами уменьшилось на 60%. Однако, по заключению орнитологов, около 15% птиц не имеют слуха и на них прибор не действует. Поэтому на плоских участках порталов открытых электроустановок были дополнительно установлены так называемые противопосадочные устройства (шипы), говорится в сообщении.

В 2012 году ривненские атомщики планируют приобрести еще два аналогичных устройства, которые установят на пристанционных узлах энергоблоков №1 и №2.