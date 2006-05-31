Жириновский угрожает Ющенко трибуналом

Вице-спикер Госдумы РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявляет, что украинские чиновники понесут "уголовную ответственность за то, что творят сегодня в Украине". Об этом он, как передает ProUA, заявил в эфире "5 канала".

По словам Жириновского, который не упустил случая заявить, что нынешние руководители Украины пришли к власти незаконно, президент Виктор Ющенко и его подчиненные предстанут "перед будущим трибуналом связанным с незаконным провозглашением независимости и приглашением иностранных войск в Крым и так далее".

При этом вице-спикер сравнил проникновение войск НАТО в Крым с аншлюсом Австрии нацистcкой Германией в 1938 году. "Гитлер взял Австрию – все молчали. Взял Чехословакию – все молчали. Но, как только прикоснулся к Польше, началась вторая мировая война. Поэтому, учений можно много проводить, но как только американские солдаты вступят на территорию Украины – это будет звонок о начале войны и резкого обострения отношений между Россией и теми чиновниками в Украине, которые незаконно захватили власть в результате третьего тура выборов в ноябре 2004 года", - заявил Жириновский.

По мнению российского политика, если основываться на договорах, по которым Крым отошел к Российской империи в конце 18 века, то теперь Турция, как правонаследница Османской империи, имеет полное право на полуостров, так же как и Россия. "Крым должен быть передан Турции или возвращен России, но никак не может входить в состав Украины. И в любом случае город Севастополь никак не входит в состав Украины", - подчеркнул Жириновский.

"Турецкий морской флот готов уже войти во все порты Крыма и поднять турецкий флаг. И полностью отрезать Крым от Украины", - добавил вице-спикер. По его словам, появление в Крыму американских военных свидетельствует о том, что "какие-то чиновники хотят устроить из Крыма и Украины второй Вьетнам". А США, добавил вице-спикер, "нужна провокация, чтобы оттянуть общественное мнение с Ближнего Востока, где они терпят поражение".

Жириновский также выразил сожаление, что огромное количество туристов из России каждый год оставляют на турецких курортах 3 миллиарда долларов, тогда как эти деньги могли бы оказаться и в украинской казне. "Нужно создать условия, чтобы наши туристы ехали не в Турцию, куда почти в два раза дальше лететь на самолете, а в Крым", - считает лидер ЛДПР.

Лента.ру