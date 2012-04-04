Обама - журналистам: Можете свободно передать все Путину

Накануне президент США выступил перед сотрудниками американских СМИ. Он рассказал о планах и целях своей администрации, а также вновь раскритиковал республиканцев за действия в бюджетной сфере. Сообщает korrespondent.

Однако начал свое выступление президент с шутки:

"Я так рад говорить с вами через микрофон, который вижу... Можете свободно передать все услышанное Владимиру (Путину), если увидите его", - сказал Обама, появившись на трибуне.

Как сообщал УНИАН, 26 марта во время переговоров Обамы и Медведева в корейской столице журналисты услышали, как Обама сказал: "По всем этим вопросам, но в особенности, что касается ПРО, это может быть решено, но важно, чтобы он дал мне пространства для маневров". Действующий президент и кандидат от демократов отметил, что предстоящие выборы будут для него последними, однако после них у него будет больше "пространства для маневров". Медведев сказал, что понял Обаму, и ответил: "Хорошо, я передам Владимиру".