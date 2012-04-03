I Международный молодежный форум «Leadership in health" (пресс-конференция)

5 апреля в 11.30 в УНИАН состоится пресс-конференция по поводу проведения Первого Международного молодежного форума «Leadership in health» - мероприятия, посвященного популяризации активного здорового образа жизни, как основы для построения успешной карьеры.

Участники пресс-конференции: обладатель титула «Самый сильный человек мира» Василий Вирастюк; президент «Парка Киевская Русь» Владимир Янченко; президент Союза молодежи «Киевская Русь» Святослав Лешик, ректор Академии адвокатуры Украины Татьяна Варфоломеева.

Участники пресс-конференции расскажут о том, как эффективно донести молодежи то, что активный образ жизни способствует достижению личного успеха, помогает в бизнесе, и создании счастливой семьи.

Аккредитация: (067) 263-30-24, odzenenko@gradkiya.com.

*** Цель Первого Международного молодежного форума «Leadership in health», который состоится 7 апреля 2012 года в Академии адвокатуры Украины - воспитание здоровой успешной молодежи, лидеров и полноценных членов общества.