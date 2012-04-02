МИД России вступилось за своего «шпиона» в Севастополе

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и печати МИД России.

«В МИД России с глубокой озабоченностью продолжают следить за развитием ситуации вокруг заместителя директора филиала российского ФГУП «Завод Электроприбор», осуществляющего ремонт кораблей и других судов в Севастополе, гражданина Российской Федерации Артура Степанянца, с января 2010 года содержащегося под стражей, которому власти Украины безосновательно пытаются инкриминировать деяния, трактуемые как якобы «шпионаж в пользу России», - говорится в сообщении.

Отмечается, что российская сторона неоднократно обращала внимание украинской стороны на надуманность и необоснованность предъявляемых А.Степанянцу обвинений. В Москве рассчитывают, что начавшееся на днях рассмотрение Ленинским районным судом г.Севастополя дела А.Степанянца будет объективным, справедливым и политически не заангажированным.

Справка УНИАН. 29 января 2010 г. на пресс-конференции в то время председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что сотрудники СБУ задержали гражданина России и жителя Севастополя, которые пытались добыть и вывезти за границу блоки от корабельных радиолокационных станций, осуществляющих наблюдение за крылатыми ракетами.

По его словам, задержанный гражданин России работает заместителем директора одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ, которое специализируется на производстве приемо-передающего оборудования для военно-морских плавсредств и аварийно-морских комплексов.

Установлено, что, находясь осенью 2009 года на территории Украины, этот человек установил связь с жителем Севастополя, который в прошлом проходил воинскую службу в Вооруженных силах РФ и до декабря 2009 года руководил одним из подразделений в составе Черноморского флота России. За денежное вознаграждение в 4 тысячи долларов он должен был украсть и передать указанные секретные блоки.

Главным следственным управлением СБУ в отношении россиянина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ст. 111 (государственная измена). По решению суда оба фигуранта дела взяты под стражу.

28 марта 2012 года российская газета «Московские новости» сообщила, что 29 марта в Ленинском районном суде Севастополя начнутся прения сторон по делу А.Степанянца, обвиняемого прокуратурой Украины в шпионаже в пользу России. Слушания проходят в закрытом режиме.

По информации МН, А.Степанянцу предъявили обвинение по ст. 114 УК Украины (шпионаж; наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет), а его сообщнику Т. - по ст. 111 (государственная измена; от десяти до 15 лет).

Газета отмечает, что несколько раз Генконсульство России в Симферополе обращалось с ходатайствами об изменении меры пресечения А.Степанянцу, но все они были отклонены. «Нормально это дело не закончится. Нужно, чтобы со своей позицией активно выступила российская сторона», - считает супруга «шпиона» Нелли Степанянц. «Я несколько месяцев борюсь, чтобы Минобороны России выдало справку: данное оборудование - интеллектуальная собственность России, но пока нет ответа», - говорит Н.Степанянц.