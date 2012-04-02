Литвин: Чтобы рассмотреть все поправки к УПК, нужна минимум неделя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР Владимир Литвин сообщил сегодня во время встречи с представителями местного самоуправления, которые проходят обучение в Институте повышения квалификации руководящих кадров Национальной академии госуправления при Президенте Украины.

В.Литвин заметил, что всего к этому законопроекту было подано почти 4 тыс. поправок, и документ состоит из 1417 страниц. Кроме того, добавил спикер, на 63 страницах выписаны замечания к этому законопроекту юридическим управлением Верховной Рады.

«Если авторы поправок не будут снимать своих поправок, а будут их последовательно отстаивать, то нам нужно будет, минимум, неделя, чтобы их рассмотреть», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом спикер добавил, что после принятия новой редакции УПК нужно будет выходить на принятие законопроектов об адвокатуре и прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 9 февраля приняла в первом чтении проект нового УПК, внесенный Президентом Украины Виктором Януковичем.