Литвин: Чтобы рассмотреть все поправки к УПК, нужна минимум неделя
Верховная Рада Украины 10 апреля начнет рассмотрение во втором чтении проекта Уголовного процессуального кодекса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР Владимир Литвин сообщил сегодня во время встречи с представителями местного самоуправления, которые проходят обучение в Институте повышения квалификации руководящих кадров Национальной академии госуправления при Президенте Украины.
В.Литвин заметил, что всего к этому законопроекту было подано почти 4 тыс. поправок, и документ состоит из 1417 страниц. Кроме того, добавил спикер, на 63 страницах выписаны замечания к этому законопроекту юридическим управлением Верховной Рады.
«Если авторы поправок не будут снимать своих поправок, а будут их последовательно отстаивать, то нам нужно будет, минимум, неделя, чтобы их рассмотреть», - сказал В.ЛИТВИН.
При этом спикер добавил, что после принятия новой редакции УПК нужно будет выходить на принятие законопроектов об адвокатуре и прокуратуре.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 9 февраля приняла в первом чтении проект нового УПК, внесенный Президентом Украины Виктором Януковичем.